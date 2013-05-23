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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 09:57 BJT

金属期市：铜价从六周高位回落，美缩减购债规模的前景令其承压

上海期货交易所9月期铜合约 跌0.75%，报每吨53,080元人民币。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三在国会表示，如果经济将可以保持成长动力，那么央行在未来的某次会议中有可能决定缩减目前每月850亿美元的购债规模。

美国4月成屋销售升至近三年半来最高水平，房价也上涨，扶助经济抵御美国政府紧缩支出带来的强劲阻力。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张涛)

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