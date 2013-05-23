金属期市：期铜大跌逾3%，因中国制造业数据打压复苏希望

《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 期铜下挫3.2%，回吐本周升幅 * 汇丰中国制造业PMI跌至七个月低点49.6 路透伦敦5月23日 - 期铜周四大跌逾3%，因一中国制造业活动调查结 果疲弱，令市场愈发担心全球最大的金属消费国中国经济复苏已经停滞， 令期铜回吐过去一周的涨幅。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,300美元，日低 为7,215美元，周三收报7,474美元。 内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再 度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险 日益浓重，金融市场迅即以卖出风险资产作出回应。 汇丰/Markit周四联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初 值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再 度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。 巴克莱分析师Gayle Berry表示，“今晨的大消息是中国PMI数据，我 真的感觉该数据令人气转变，因昨日市场看上去要转强的。” 昨日因全球第二大铜矿可能会继续停产，铜价触及六周高位7,534美 元。 美国周四公布上周初请失业金人数降幅大于预期，但未能提振铜价。 周四稍早，投资银行高盛放弃之前的看多推荐，建议客户减少损失。 高盛在3月1日建议客户作多铜，预计铜价将反弹至约每吨8,000美元，但 市场反而大跌，该行表示，应结束交易，每吨损失236美元，或3.1%。 其他工业金属中，三个月期铝 由每吨1,884美元跌至1,849美 元。三个月期镍 从每吨15,170美元跌至14,940美元。三个月期锡< CMSN3>由每吨21,475美元跌至20,950美元。三个月期铅 跌12美元 ，报每吨2,045美元，三个月期锌 收报每吨1,856美元，周三收报1 ,881美元。(完)
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市
路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4. 11%，主要是受到外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2 平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为 6.33%。 2016年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%，2017年目标区维持不变。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月