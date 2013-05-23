金属期市：期铜大跌逾3%，因中国制造业数据打压复苏希望

* 期铜下挫3.2%，回吐本周升幅 * 汇丰中国制造业PMI跌至七个月低点49.6 路透伦敦5月23日 - 期铜周四大跌逾3%，因一中国制造业活动调查结 果疲弱，令市场愈发担心全球最大的金属消费国中国经济复苏已经停滞， 令期铜回吐过去一周的涨幅。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,300美元，日低 为7,215美元，周三收报7,474美元。 内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再 度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险 日益浓重，金融市场迅即以卖出风险资产作出回应。 汇丰/Markit周四联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初 值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再 度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。 巴克莱分析师Gayle Berry表示，“今晨的大消息是中国PMI数据，我 真的感觉该数据令人气转变，因昨日市场看上去要转强的。” 昨日因全球第二大铜矿可能会继续停产，铜价触及六周高位7,534美 元。 美国周四公布上周初请失业金人数降幅大于预期，但未能提振铜价。 周四稍早，投资银行高盛放弃之前的看多推荐，建议客户减少损失。 高盛在3月1日建议客户作多铜，预计铜价将反弹至约每吨8,000美元，但 市场反而大跌，该行表示，应结束交易，每吨损失236美元，或3.1%。 其他工业金属中，三个月期铝 由每吨1,884美元跌至1,849美 元。三个月期镍 从每吨15,170美元跌至14,940美元。三个月期锡< CMSN3>由每吨21,475美元跌至20,950美元。三个月期铅 跌12美元 ，报每吨2,045美元，三个月期锌 收报每吨1,856美元，周三收报1 ,881美元。(完)