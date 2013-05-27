版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:41 BJT

修正-金属期市：上海期铜因中国经济忧虑而下滑，伦敦市场休市

(更正：删除内文第五段“令进人民币”中的赘字“进”)

路透新加坡5月27日 - 上海期铜周一下滑，接近上周低位，因市场担心中国不会推出新的刺激措施来扶助经济增长。今日伦敦金属交易所(LME)适逢假期休市，上海期市交易清淡。

上海期交所 主力9月期铜合约跌0.72%，至每吨52,370元人民币(8,500美元)。盘中低点为每吨52,230元，接近上周触及的5月16日以来低位52,130元。

伦敦金属交易所周一休市，将于周二恢复交易。上周收盘价格变化不大。

汇丰公布，中国5月工厂活动七个月来首次萎缩，重新引发对该国增长疲软的担忧。官方数据将在6月1日发布。

中国政府表示，今年将继续放开利率，令人民币 更多地反映市场力量，并提高人民币可兑换性。

美国耐久财订单4月增幅超过预期，这一乐观迹象表明工厂生产大幅放缓的情况可能很快结束。

德国5月企业景气判断指数升幅超预期，继连续两个月下跌后反弹，表明德国经济在第一季表现迟滞后正缓慢升温。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐