修正-金属期市：上海期铜因中国经济忧虑而下滑，伦敦市场休市

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(更正：删除内文第五段“令进人民币”中的赘字“进”)
路透新加坡5月27日 - 上海期铜周一下滑，接近上周低位，因市场担心中国不会推出新的刺激措施来扶助经济增长。今日伦敦金属交易所(LME)适逢假期休市，上海期市交易清淡。
上海期交所 主力9月期铜合约跌0.72%，至每吨52,370元人民币(8,500美元)。盘中低点为每吨52,230元，接近上周触及的5月16日以来低位52,130元。
伦敦金属交易所周一休市，将于周二恢复交易。上周收盘价格变化不大。
汇丰公布，中国5月工厂活动七个月来首次萎缩，重新引发对该国增长疲软的担忧。官方数据将在6月1日发布。
中国政府表示，今年将继续放开利率，令人民币 更多地反映市场力量，并提高人民币可兑换性。
美国耐久财订单4月增幅超过预期，这一乐观迹象表明工厂生产大幅放缓的情况可能很快结束。
德国5月企业景气判断指数升幅超预期，继连续两个月下跌后反弹，表明德国经济在第一季表现迟滞后正缓慢升温。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。