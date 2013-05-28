金属期市：伦敦期铜持稳，关注英国和美国市场

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
上海金属期货交易市场的主力期铜合约 微涨0.19%至每吨52,540元人民币(8,600美元)。
中国5月工厂活动七个月来首度萎缩，重新引发市场对中国增长停滞的担忧。官方制造业数据将于6月1日发布。
印尼一名矿产部官员称，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 在印尼Papua的露天铜矿有望很快复工。此前该矿发生坑道坍塌，造成28人死亡。
港交所行政总裁李小加表示，香港交易所 正考虑大宗商品在中国大陆交易所联合上市，以利用去年对伦敦金属交易所的收购。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军;审校 张涛)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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