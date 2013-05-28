金属期市：伦敦期铜持稳，关注英国和美国市场

上海金属期货交易市场的主力期铜合约 微涨0.19%至每吨52,540元人民币(8,600美元)。

中国5月工厂活动七个月来首度萎缩，重新引发市场对中国增长停滞的担忧。官方制造业数据将于6月1日发布。

印尼一名矿产部官员称，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 在印尼Papua的露天铜矿有望很快复工。此前该矿发生坑道坍塌，造成28人死亡。

港交所行政总裁李小加表示，香港交易所 正考虑大宗商品在中国大陆交易所联合上市，以利用去年对伦敦金属交易所的收购。(完)

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