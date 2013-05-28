金属期市：期铜因美国数据乐观上扬，但美元走坚限制涨幅

* 美国3月房价增幅为七年来最大

* 美国5月消费者信心指数触及五年来最高

* 印尼和印度铜矿复工，可能拖累价格

* 中国愿意容忍成长放缓

路透伦敦5月28日 - 铜价周二上扬，因美国楼市和消费者信心数据强劲，擦亮美国金属需求增加的前景，不过美元走强以及对中国成长的忧虑限制涨幅

美国3月房价增幅为五年来最大，以及美国5月消费者信心指数攀升至逾五年来最高，给金属价格注射了一针强心剂。

指标LME三个月期铜 收高0.32%，报每吨7,322美元，在触及日高7,379美元后削减涨幅。

LME上周多数时间走势平稳，但看似本月将收涨逾3%，为1月来首月上涨。

“我们预计铜价将继续在目前水平附近徘徊，价格回调将吸引消费者买入，因此，下档空间非常有限。但上行空间也有限，因对中国成长的谨慎情绪将促使部分投资者在价格上扬时卖出，”法国巴黎银行的分析师Robin Bhar表示。

“中国官员的讲话也使该国成长放缓的预期升温。”

上周公布的一项数据显示，中国制造业活动七个月来首度萎缩，点燃对该国成长放缓的忧虑。该国将于6月1日公布官方制造业数据。

中国官员周一发表的讲话也暗示，该国愿意容忍成长放缓。

美元兑一篮子货币 走强也重压诸如金属等商品价格。

不过，欧洲央行执委亚斯穆森周一表示，只要需要，央行将坚持扩张性货币政策。这扶助提振市场人气。

供应面消息方面，印尼矿业部的一个官员周二称，已允许Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 位于巴布亚省的Grasberg铜矿恢复多数产能。两周前，该矿矿井发生隧道塌方，导致28人死亡。

另外，印度第二大铜生产商Hindalco Industries Ltd 的Birla炼厂在关闭一个月后将于6月初恢复生产。

三个月期铅 是LME表现最佳的金属，上扬2.4%，收报每吨2,119美元。

三个月期铝 收高0.68%，报每吨1,852.50美元。三个月期锌 攀升0.84%，报每吨1,871美元。三个月期锡 收涨0.36%，报每吨21,125美元。三个月期镍 收高0.34%，报每吨14,875美元。(完)

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