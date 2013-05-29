重发-金属期市：期铜下跌，因Grasberg矿场恢复运营及担忧全球经济增长

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
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* OECD下调全球经济预估，IMF调降中国经济成长预估
* Grasberg矿场即将恢复运营，令市场承压
路透伦敦5月29日 - 铜价周三下跌，因全球第二大铜矿印尼Grasberg矿山即将恢复生产，且全球经济成长前景不确定性的范围扩大，令铜价承压。
经济合作暨发展组织(OECD)周三在半年度经济展望报告中预计，今年全球经济将增长3.1%，2014年则将增长4%。此预估较该组织11月预估悲观一些，当时OECD预计今年全球经济将增长3.4%，2014年将增长4.2%。
国际货币基金组织(IMF)周三再度调降中国今年成长率预估至7.75%，同时，IMF称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。
此外，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 表示，其在印尼的Grasberg矿场将恢复部份运营，可能在未来两三天恢复生产。逾两周前，Grasberg矿井发生隧道塌方，造成28人死亡后，之后一直停运。
指标LME三个月期铜 收低0.78%，报每吨7,265美元，抹去上日涨幅，且可能录得第二周下跌。其他基本金属价格多数走高。
周二良好的美国楼市及消费者信心数据也拉低铜价，这些数据燃点了对美联储可能将很快开始缩减刺激计划规模的忧虑。
但实货市场的迹象仍然正面。
稍早公布的LME数据显示，铜取消仓单上升至纪录新高约239,000吨，相当于交易所总铜库存的大约38%。
“尽管印尼Grasberg矿场可能最快在明日恢复部份生产，但目前全球铜市状况仍紧绌，”德国商业银行分析师说。
其他基本金属方面，三个月期镍 收低0.37%，报每吨14,820美元。三个月期锡 收跌0.36%，报每吨21,050美元。
三个月期铝 收高0.51%，报每吨1,862美元。三个月期锌 攀升0.69%，报每吨1,884美元。三个月期铅 上扬0.33%，收报每吨2,126美元。
以下为1613 GMT基本金属主力合约报价：
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ---------------------------------------------------------------- LME期铝 1864.25 11.75 +0.63 2073.00 -10.07 LME期铜 7270.25 -51.75 -0.71 7931.00 -8.33 LME期铅 2126.50 7.50 +0.35 2330.00 -8.73 LME期镍 14827.00 -48.00 -0.32 17060.00 -13.09 LME期锡 20911.00 -214.00 -1.01 23400.00 -10.64 LME期锌 1886.50 15.50 +0.83 2080.00 -9.30 上海期铝 14640.00 40.00 +0.27 15435.00 -5.15 上海期铜 52450.00 -40.00 -0.08 57690.00 -9.08 上海期锌 14490.00 -15.00 -0.10 15625.00 -7.26 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。