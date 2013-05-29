版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 02:36 BJT

重发-金属期市：期铜下跌，因Grasberg矿场恢复运营及担忧全球经济增长

(重发以调整表格格式)　　　　)

* OECD下调全球经济预估，IMF调降中国经济成长预估

* Grasberg矿场即将恢复运营，令市场承压

路透伦敦5月29日 - 铜价周三下跌，因全球第二大铜矿印尼Grasberg矿山即将恢复生产，且全球经济成长前景不确定性的范围扩大，令铜价承压。

经济合作暨发展组织(OECD)周三在半年度经济展望报告中预计，今年全球经济将增长3.1%，2014年则将增长4%。此预估较该组织11月预估悲观一些，当时OECD预计今年全球经济将增长3.4%，2014年将增长4.2%。

国际货币基金组织(IMF)周三再度调降中国今年成长率预估至7.75%，同时，IMF称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。

此外，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 表示，其在印尼的Grasberg矿场将恢复部份运营，可能在未来两三天恢复生产。逾两周前，Grasberg矿井发生隧道塌方，造成28人死亡后，之后一直停运。

指标LME三个月期铜 收低0.78%，报每吨7,265美元，抹去上日涨幅，且可能录得第二周下跌。其他基本金属价格多数走高。

周二良好的美国楼市及消费者信心数据也拉低铜价，这些数据燃点了对美联储可能将很快开始缩减刺激计划规模的忧虑。

但实货市场的迹象仍然正面。

稍早公布的LME数据显示，铜取消仓单上升至纪录新高约239,000吨，相当于交易所总铜库存的大约38%。

“尽管印尼Grasberg矿场可能最快在明日恢复部份生产，但目前全球铜市状况仍紧绌，”德国商业银行分析师说。

其他基本金属方面，三个月期镍 收低0.37%，报每吨14,820美元。三个月期锡 收跌0.36%，报每吨21,050美元。

三个月期铝 收高0.51%，报每吨1,862美元。三个月期锌 攀升0.69%，报每吨1,884美元。三个月期铅 上扬0.33%，收报每吨2,126美元。

以下为1613　GMT基本金属主力合约报价：

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 　收市价 涨跌% ---------------------------------------------------------------- LME期铝 1864.25 11.75 +0.63 2073.00 -10.07 LME期铜 7270.25 -51.75 -0.71 7931.00 -8.33 LME期铅 2126.50 7.50 +0.35 2330.00 -8.73 LME期镍 14827.00 -48.00 -0.32 17060.00 -13.09 LME期锡 20911.00 -214.00 -1.01 23400.00 -10.64 LME期锌 1886.50 15.50 +0.83 2080.00 -9.30 上海期铝 14640.00 40.00 +0.27 15435.00 -5.15 上海期铜 52450.00 -40.00 -0.08 57690.00 -9.08 上海期锌 14490.00 -15.00 -0.10 15625.00 -7.26 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校　母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐