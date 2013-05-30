金属期市：期铜价格攀升，因中国需求前景及供应收紧

* 上海保税仓库铜溢价高见150美元
* 对美联储可能缩减购债计划的忧虑犹在
* 智利4月铜产量同比减少1.2%
路透伦敦5月30日 - 铜价周四上涨逾1%，因投资人押注最大铜消费者中国进口改善，且智利数据显示4月铜产量同比下降，受罢工及生产问题影响。智利是全球最大铜出产国。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升约1%，报每吨7,320美元，扭转周三跌势。
根据上海有色网数据显示，上海保税仓库铜溢价最高为150美元，此为金属需求改善的迹象，对铜价提供一些支撑。
部份中国最大的炼铜商最近关闭一些分支，因废铜供应短缺，限低了该区的铜出产。
智利政府表示，智利4月铜产量较上年同期下降1.2%，受罢工和生产线问题等因素影响。
美国波士顿联储总裁罗森格伦周三称，在就业市场和经济状况未来几月继续改善后，可能使美联储“小幅”削减购债规模。
对美联储何时改变货币政策的不确定性令美元兑一篮子货币全线走软。
工会代表Virgo Solossa周四说，Freeport McMoRan Copper and Gold Inc<FCX.N's>印度矿场工人将不进行露天开探，直至本月造成人命死亡的隧道塌方全部调查结束为止，这消息也支持铜价。
其他基本金属方面，三个月期铝 收报每吨1,908美元，周三报1,862美元。三个月期锌 收报每吨1,912美元，上日报1,884美元。三个月期铅 报2,170美元，周三报2,126美元。
三个月期锡 从每吨21,050美元上升至21,100美元。三个月期镍 收报每吨14,800美元，周三报14,820美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)