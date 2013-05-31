金属期市：伦铜5月有望收高，此前曾连跌三个月

疲弱的数据暗示美联储将继续其每月850亿美元的购债计划。自金融危机以来，美联储的货币刺激措施曾推动大宗商品价格多次创出高位。

不过，在中国官方采购经理人指数(PMI)于周六发布前，市场仍可能保持谨慎态度。路透调查显示，5月中国官方PMI预计为50.1，低于4月的50.6。上周汇丰中国制造业PMI初值显示，工厂活动七个月来首次萎缩，引发大宗商品和股票下挫。

上海期货交易所的主力9月期铜合约 涨1.4%至每吨52,930元人民币(8,600美元)。

工会官员称，在事故调查结束前，Freeport McMoRan Copper and Gold 的印尼铜矿工人不会回到露天矿场复工。本月发生的坑道坍塌造成多人死亡。

世界最大的铜生产商Codelco表示，第一季铜产量提高约3%至38.5万吨左右。(完)

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