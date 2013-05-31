金属期市：伦铜5月有望收高，此前曾连跌三个月

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
疲弱的数据暗示美联储将继续其每月850亿美元的购债计划。自金融危机以来，美联储的货币刺激措施曾推动大宗商品价格多次创出高位。
不过，在中国官方采购经理人指数(PMI)于周六发布前，市场仍可能保持谨慎态度。路透调查显示，5月中国官方PMI预计为50.1，低于4月的50.6。上周汇丰中国制造业PMI初值显示，工厂活动七个月来首次萎缩，引发大宗商品和股票下挫。
上海期货交易所的主力9月期铜合约 涨1.4%至每吨52,930元人民币(8,600美元)。
工会官员称，在事故调查结束前，Freeport McMoRan Copper and Gold 的印尼铜矿工人不会回到露天矿场复工。本月发生的坑道坍塌造成多人死亡。
世界最大的铜生产商Codelco表示，第一季铜产量提高约3%至38.5万吨左右。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。