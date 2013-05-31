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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 16:29 BJT

金属期市：铜价连跌三个月后5月料收高，市场等待中国制造业数据

0704GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7312.25 -7.75 -0.11 -7.78

上海期铜 52720 500 +0.96 -8.60

LME期铝 1897.75 -10.25 -0.54 -8.37

上海期铝 14840 175 +1.19 -3.29

LME期锌 1906.00 -6.00 -0.31 -7.63

上海期锌 -- -- -- --

LME期镍 14837.00 37.00 +0.25 -13.51

LME期铅 2172.50 2.50 +0.12 -7.16

上海期铅 14185.00 90.00 +0.64 -6.98

LME期锡 20960.00 -140.00 -0.66 -10.43

LME/上海套利价差^ -407

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 隋芬)
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