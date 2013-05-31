金属期市：期铜价格下滑，因中国制造业数据公布前的不确定性

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 中国官方5月制造业PMI料将显示仅小幅增长
* Grasberg矿场的新事故支撑铜价
路透伦敦5月31日 - 铜价周五下滑，因投资人出脱仓位，为中国制造业活动可能被证实是利空消息作准备。本周铜价大致持平。
中国官方制造业采购经理人指数(PMI)将在周六公布，根据路透调查，该PMI将可能显示制造业活动仅小幅扩张。
在上周民间PMI调查数据初值显示中国5月制造业在七个月来首次萎缩，燃点商品市场和股市下跌后，许多投资人都不愿冒险。
“我认为没有人在周末前可以太兴奋，特别是多头，”Marex Spectron分析师George Adcock说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.3%，报每吨7,299美元，和上周五收位大致相同。
全球第二大铜矿山印尼Grasberg矿场在三周内发生第二次意外，可能导致该矿场长时间关闭，这消息限制了铜价跌幅。
拥有Grasberg矿场的Freeport McMoRan 称，一卡车被淤泥掩埋，司机仓皇逃生，令工会负责人顿促工会会员停工。
此前在5月15日，在偏远的Papua采矿设施，一隧道塌方导致28人死亡，矿场运营因此停止。
铜价在5月上升约3%。
期铅是表现最好的基本金属，本周大涨，且周五上升1.4%，至每吨2,201美元，为逾两个月来最大升幅。在5月，铅是表现最好的LME金属，铅价攀升大约8%，因为库存减少。
LME铅库存MPBSTX-TOTAL周五减少2,750吨，至219,475吨，使今年迄今的跌幅达到31%。
周五表现最弱的基本金属是三个月期锡 ，下跌0.9%，至20,900美元。
以下为1615 GMT基本金属主力合约报价：
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ---------------------------------------------------------------- LME期铝 1907.00 -1.00 -0.05 2073.00 -8.01 LME期铜 7299.00 -21.00 -0.29 7931.00 -7.97 LME期铅 2194.00 24.00 +1.11 2330.00 -5.84 LME期镍 14801.00 1.00 +0.01 17060.00 -13.24 LME期锡 20850.00 -250.00 -1.18 23400.00 -10.90 LME期锌 1926.00 14.00 +0.73 2080.00 -7.40 上海期铝 14830.00 165.00 +1.13 15435.00 -3.92 上海期铜 52890.00 520.00 +0.99 57690.00 -8.32 上海期锌 14720.00 125.00 +0.86 15625.00 -5.79 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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