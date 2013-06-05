金属期市：伦铜从上日所及的两周高位下滑，市场关注美国就业报告

沪铜9月主力合约 升0.62%至每吨53,390元人民币(8,700美元)。

欧洲央行周四可能维持利率不变，推迟采取新政策，以观察今年下半年经济复苏是否如其预期般实现。

主要的大宗商品价格数据机构呼吁，全球监管者应允许它们免受旨在防止操纵金融指标的新规的约束。它们称，新规定将降低石油等市场的流动性和透明度。

中国提出购买Glencore Xstrata 旗下秘鲁铜矿，这可能为中国带来丰厚回报。两家具有中国政府背景的公司正考虑竞买该逾50亿美元的项目。(完)

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