金属期市：期铜基本持稳，疲弱需求抵消Freeport铜矿关闭带来的涨幅

* 中国服务业数据表明经济步履蹒跚

* Freeport在印度的铜矿关闭支持铜价

* 铝价涨1.5%，因中国最大炼厂减产

路透伦敦6月5日 - 铜价周三基本持平，因全球第二大铜矿停产支持铜价，抵销了中国数据显示该国经济步履蹒跚的影响。

5月中国服务业活动扩张，但较4月仅小幅增长，令因中国制造业PMI显示中国经济失去动能的忧虑挥之不去。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及每吨7,500美元，此为5月22日以来最高，之后期铜缩减涨幅，收报7,455美元，与周二收盘价基本持平。

有报道称，Freeport McMoRan Copper and Gold Inc 在印尼Grasberg铜矿很可能关闭多至三个月，政府正在调查隧道塌方事故，铜价因此受到支撑。

Grasberg铜矿长时间关闭将可能影响Freeport向客户的供应，且影响全球铜供应。Freeport没有表示其铜矿石库存供应将可维持多久，但行业消息人士称，大型矿场通常在港口有能满足三至四周供应的矿石库存，在矿场的库存够约三天供应。

市场焦点现在转向中国5月进口，出口，工业产出和零售销售数据

分析师仍预计，铜市今年将出现供应过剩，中国的需求仍然疲弱。

指标三个月期铝 表现好于其他金属，上涨逾1.0%，至每吨1,972美元，因有报道称，鉴于市况疲弱，中国铝业决定暂时关闭部份产能。

中国铝业表示，决定采取“灵活”生产策略，“这包括暂时关停电解铝产能约38万吨。”

“我认为铝价上涨将是昙花一现，因为铝库存充裕，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。

在周五美国非农就业数据公布前，投资人持谨慎态度，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)曾表示，就业情况大幅改善将是缩减经济刺激计划的先决条件。

其他金属方面，三个月期锌收报每吨1,963美元，周二收报1,962美元。三个月期铅 从周二收盘价2,242美元上涨至2,245.50美元。三个月期锡 收报每吨21,150美元，周二收报21,025美元。三个月期镍从15,290美元跌至每吨15,210美元。

以下为1540 GMT基本金属主力合约报价：

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ---------------------------------------------------------------- LME期铝 1972.25 26.25 +1.35 2073.00 -4.86 LME期铜 7477.50 22.50 +0.30 7931.00 -5.72 LME期铅 2245.00 3.00 +0.13 2330.00 -3.65 LME期镍 15323.00 33.00 +0.22 17060.00 -10.18 LME期锡 21114.00 89.00 +0.42 23400.00 -9.77 LME期锌 1965.50 3.50 +0.18 2080.00 -5.50 上海期铝 14960.00 120.00 +0.81 15435.00 -3.08 上海期铜 53740.00 550.00 +1.03 57690.00 -6.85 上海期锌 14880.00 70.00 +0.47 15625.00 -4.77 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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