金属期市：伦铜跌落两周高点，受累于对美联储缩减刺激政策的担忧

沪铜主力10月合约 下滑0.34%至每吨53,130元人民币。

美国企业5月就业增长脚步迟缓，上周抵押贷款利率大幅上升也拖累了日趋活跃的房地产市场，这些都进一步表明，美国经济在第二季失去了部分成长动力。

欧洲央行周四料将维持利率不变，并暂不推出新的政策措施，观察经济是否会如预期般于今年下半年复苏。

中国精炼铜进口商过去一周已经增加购买，因银行放松融资限制，而且有利的价差也支持铜向中国流动。(完)

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