金属期市：期铜下滑，因担心美国可能缩减刺激措施

* 中国精炼铜进口商过去一周加紧采购

* 美元下挫缓和了金属市场的跌势

* 印尼高管敦促迅速结束Freeport调查

* 欧洲央行维持利率不变，美国上周初请失业金人数减少

路透伦敦6月6日 - 铜价周四大跌2%，从昨日触及的两周高位回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话令投资人愈发担心美联储可能很快缩减刺激计划。

但美元大跌扶助限制了金属期货的跌幅，美元指数 触及逾一个月低点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大跌2.1%，报7,300.75美元日低，之后缩减跌幅，收盘没有成交，买盘最后报7,334.50美元，跌1.6%。

周三，期铜触及每吨7,500美元，此为5月22日以来最高，今年迄今仍跌近7%。

赞成美联储缩减量化宽松政策的达拉斯联储总裁费希尔周三表示，市场已经开始消化这种可能性。

但周五将公布的就业数据预计将是5月非农就业岗位仅小幅增长，显示经济仍在困境中，尚未准备好联储减少货币支撑。

周四数据显示上周初请失业金人数减少，显示尽管经济活动放缓，就业仍有温和成长。

欧洲央行周四维持指标利率在0.5%纪录低点不变，称5月经济数据改善证实了经济在今年稍后将从长期衰退中逐步复苏的观点。

一系列供应问题支撑铜价。

中国铜产商金川已宣布部分出货遭遇不可抗力，印度最大铜炼厂复工计划，亦遭到反对上诉。

而位于印尼的全球第二大铜矿仍暂停运作。印尼经济部官员呼吁尽快结束调查。

中国精炼铜进口商过去一周加紧采购，因银行已放松融资，而有利的价格套利条件，亦支撑中国进口铜的活动。

三个月期铝 收低0.4%，至每吨1,964美元，在LME金属中跌幅最小。

其他金属方面，三个月期锌 收报每吨1,933美元，跌1.5%。三个月期铅 大跌2%，2,201美元。三个月期锡 收报每吨20,855美元，跌1.4%。三个月期镍 收报15,095美元，跌0.8%。(完)

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