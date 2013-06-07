金属期市：铜价上涨，美国就业数据预计欠佳将促使央行继续购债

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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沪铜主力10月合约 跌0.36%至每吨52,900元人民币(8,600美元)。
美国上周初请失业金人数下降，表明尽管经济活动放缓，就业市场仍温和成长。
将于周五发布的美国5月就业数据可能显示就业增长只是稍有加快，表明经济仍原地踏步，还不足以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减货币刺激规模。
艾博贤(Martin Abbott)周四辞任伦敦金属交易所(LME)行政总裁一职。六个月前，他主导了LME被港交所收购一事。
一名律师周四向路透表示，印度最大炼铜厂在关停两个月后，重新开工又再度面临障碍，因地方政府上诉最高法院要求继续关停该厂。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/朱晓军；审校 杜明霞/郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。