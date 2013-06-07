金属期市：铜价上涨，美国就业数据预计欠佳将促使央行继续购债

沪铜主力10月合约 跌0.36%至每吨52,900元人民币(8,600美元)。

美国上周初请失业金人数下降，表明尽管经济活动放缓，就业市场仍温和成长。

将于周五发布的美国5月就业数据可能显示就业增长只是稍有加快，表明经济仍原地踏步，还不足以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减货币刺激规模。

艾博贤(Martin Abbott)周四辞任伦敦金属交易所(LME)行政总裁一职。六个月前，他主导了LME被港交所收购一事。

一名律师周四向路透表示，印度最大炼铜厂在关停两个月后，重新开工又再度面临障碍，因地方政府上诉最高法院要求继续关停该厂。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金