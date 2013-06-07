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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 16:03 BJT

金属期市：铜价上涨，市场预期美国就业数据欠佳或令美联储继续刺激计划

0720GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7378.25 43.25 +0.59 -6.97

上海期铜 53050 -40 -0.08 -8.42

COMEX期铜 3.34 0.02 +0.57 -8.61

LME期铝 1965.00 2.00 +0.10 -5.21

上海期铝 14945 25 +0.17 -4.63

LME期锌 1939.00 6.00 +0.31 -6.78

上海期锌 14840 00 +0.00 -7.57

LME期镍 15080.00 -15.00 -0.10 -11.61

LME期铅 2196.00 -5.00 -0.23 -5.75

上海期铅 14250.00 -30.00 -0.21 -11.21

LME期锡 20980.00 125.00 +0.60 -10.34

LME/上海套利价差^ -362

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 高琦)
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