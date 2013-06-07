金属期市：铜价上涨，市场预期美国就业数据欠佳或令美联储继续刺激计划

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0720GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7378.25 43.25 +0.59 -6.97
上海期铜 53050 -40 -0.08 -8.42
COMEX期铜 3.34 0.02 +0.57 -8.61
LME期铝 1965.00 2.00 +0.10 -5.21
上海期铝 14945 25 +0.17 -4.63
LME期锌 1939.00 6.00 +0.31 -6.78
上海期锌 14840 00 +0.00 -7.57
LME期镍 15080.00 -15.00 -0.10 -11.61
LME期铅 2196.00 -5.00 -0.23 -5.75
上海期铅 14250.00 -30.00 -0.21 -11.21
LME期锡 20980.00 125.00 +0.60 -10.34
LME/上海套利价差^ -362
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。