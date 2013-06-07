金属期市：期铜下跌，因美国就业数据引发对美联储将缩减刺激计划规模的担忧

* 美国就业数据燃点对美联储可能缩减刺激计划规模的担忧

* 印度铜炼厂重开再度遇阻

路透伦敦6月7日 - 期铜周五触及一周低位，因美国数据显示5月职位招聘活动提速，反映经济的韧力，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年稍早开始缩减货币刺激计划。

在1429 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.41%，报7,230美元，稍早触及7,221美元的一周低位。本季迄今期铜下跌约4%，本年迄今下挫约8.5%。

美国劳工部公布，美国5月非农就业岗位增加17.5万个(预估为增加17.0万个)。5月失业率为7.6%(预估为7.5%)。

“就业增幅相当大，因为4月数据也被上修。美元走强打压铜价，但期铜仍陷于交投区间内。库存不是很理想，但有Grasberg铜矿闭关的消息，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。

在美国非农就业数据公布后，美元兑欧元触及日内高位，兑日圆甚至短暂转至平盘以上。

铜库存数据也打压铜价。数据显示在上海期交所仓库，铜库存较上周五增加1.2%，为连续第二周上升。

此外，路透调查显示，5月中国投资及制造业出产增长可能泛善足陈，因内需疲弱，凸显中国第二季经济可能进一步降温。

上月发生导致数人死亡意外事故的全球第二大铜矿Grasberg仍然关闭，不过，由政府牵头的调查时间可能较原先预期的短，调查小组负责任负责人周五称。

同时，印度最大铜炼厂关闭两个月后，可能推迟重开，因为一地方政府提起上诉。一中国主要铜生产商也部分停运一个月。(完)

以下为1612 GMT基本金属主力合约报价：

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ---------------------------------------------------------------- LME期铝 1937.50 -26.50 -1.35 2073.00 -6.54 LME期铜 7240.75 -214.25 -2.87 7931.00 -8.70 LME期铅 2158.50 -42.50 -1.93 2330.00 -7.36 LME期镍 15041.00 -54.00 -0.36 17060.00 -11.83 LME期锡 20960.00 105.00 +0.50 23400.00 -10.43 LME期锌 1900.00 -33.00 -1.71 2080.00 -8.65 上海期铝 14940.00 15.00 +0.10 15435.00 -3.21 上海期铜 53330.00 -30.00 -0.06 57690.00 -7.56 上海期锌 14820.00 5.00 +0.03 15625.00 -5.15 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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