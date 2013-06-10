金属期市：期铜触及逾三周低点，因中国数据疲弱令需求忧虑加重

* 中国数据疲弱令需求忧虑加重
* 中国5月铜进口增加21%，同比减少14.5%
* CFTC报告显示投机商缩减铜净空头
路透伦敦6月10日 - 期铜周一跌至逾三周低点，因美元走强以及中国经济数据疲弱引发对工业金属需求前景的担忧。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.94%，报7,162美元，稍早触及7,126.50美元的5月中来低位。上海期货交易所6月10-12日因假日休市。
周末中国公布的一系列经济数据显示5月中国经济略有趋弱，令投资人担心中国对今年经济成长7.5%的预估能否实现。
中国海关周六公布，5月出口同比增长1%，进口下降0.3%，路透调查预估分别为增长7.3%和6%。
美元兑欧元以及一篮子货币周一上扬也令铜价承压。
利多因素方面，中国数据也显示5月铜进口环比增加21.3%，至35.87万吨，但今年头五个月仍减少25%。
标准普尔将美国信贷评等展望上调至稳定，且日本的经济数据强于预期，提振全球股市上涨。
根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，在截至6月4日该周对冲基金和基金经理人缩减铜期货和期权的净空头仓位，也反映出对铜的看空仓位减少。
以下为1628 GMT基本金属主力合约报价：
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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LME期铝 1921.50 -18.50 -0.95 2073.00 -7.31
LME期铜 7160.25 -69.75 -0.96 7931.00 -9.72
LME期铅 2154.25 -9.75 -0.45 2330.00 -7.54
LME期镍 14875.00 -220.00 -1.46 17060.00 -12.81
LME期锡 20801.00 -249.00 -1.18 23400.00 -11.11
LME期锌 1882.75 -20.75 -1.09 2080.00 -9.48
上海期铝 14940.00 15.00 +0.10 15435.00 -3.21
上海期铜 53330.00 -30.00 -0.06 57690.00 -7.56
上海期锌 14820.00 5.00 +0.03 15625.00 -5.15
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)