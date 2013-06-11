金属期市：期铜跌至逾一个月低点，因中国需求前景转淡及担心央行收紧政策

* 周末中国公布疲弱数据后，需求前景转淡

* 央行可能开始收紧货币政策

* 对铜供应中断的担忧限制跌幅

路透伦敦6月11日 - 期铜周二挫至逾一个月低点，因投资人担心央行可能很快开始缩减刺激措施，且中国的需求前景堪忧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,065美元，周一收报7,230美元。稍早触及7,032美元的5月初来低位。

其他金属也大跌，三个月期镍 挫至2009年7月来最低的14,475美元。

期铜跌势同其他市场一致。在日本央行决定暂时不追加刺激措施后，全球股市下滑，较高风险欧债收益率上升。

周末全球最大铜消费国－中国公布的一系列经济数据显示5月中国经济略有趋弱，也增加了铜价的卖压。

Capital Economics在研究报告中指出，“中国需求缺乏强劲复苏会继续对铜价构成压力，我们预计明年铜价将跌穿6,000美元。”

铜供应前景的忧虑限制了价格跌幅。

Freeport McMoRan Copper and Gold Inc 在印尼运营的全球第二大铜矿自上月发生事故造成28名工人死亡后一直关闭。

其他金属中，三个月期铅 由2,164美元跌至2,117美元，三个月期锌 由1,903.50美元跌至1,852美元，三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,887美元，周一收报1,940；三个月期锡 由21,050跌至20,525美元，三个月期镍由15,045美元跌至14,535美元。(完)

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