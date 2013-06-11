金属期市：期铜跌至逾一个月低点，因中国需求前景转淡及担心央行收紧政策

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
* 周末中国公布疲弱数据后，需求前景转淡
* 央行可能开始收紧货币政策
* 对铜供应中断的担忧限制跌幅
路透伦敦6月11日 - 期铜周二挫至逾一个月低点，因投资人担心央行可能很快开始缩减刺激措施，且中国的需求前景堪忧。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,065美元，周一收报7,230美元。稍早触及7,032美元的5月初来低位。
其他金属也大跌，三个月期镍 挫至2009年7月来最低的14,475美元。
期铜跌势同其他市场一致。在日本央行决定暂时不追加刺激措施后，全球股市下滑，较高风险欧债收益率上升。
周末全球最大铜消费国－中国公布的一系列经济数据显示5月中国经济略有趋弱，也增加了铜价的卖压。
Capital Economics在研究报告中指出，“中国需求缺乏强劲复苏会继续对铜价构成压力，我们预计明年铜价将跌穿6,000美元。”
铜供应前景的忧虑限制了价格跌幅。
Freeport McMoRan Copper and Gold Inc 在印尼运营的全球第二大铜矿自上月发生事故造成28名工人死亡后一直关闭。
其他金属中，三个月期铅 由2,164美元跌至2,117美元，三个月期锌 由1,903.50美元跌至1,852美元，三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,887美元，周一收报1,940；三个月期锡 由21,050跌至20,525美元，三个月期镍由15,045美元跌至14,535美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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