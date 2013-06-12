金属期市：铜价因供应紧张上涨，但亚洲经济增长放缓限制涨幅

* Freeport宣布Grasberg铜矿遭遇不可抗力

* 供应紧张抵销亚洲经济体经济放缓的影响

路透伦敦6月12日 - 铜价周三从近六周低位反弹，因供应紧张的担忧升温，此前拥有第二大铜矿的Freeport宣布铜出货遭遇不可抗力。

但铜价涨幅受限，因亚洲主要金属消费国的经济增长放缓。

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 宣布印尼Grasberg铜矿精炼铜出货遭遇不可抗力，该铜矿在5月发生导致28人死亡的意外后，已停止运营。

Freeport称，生产停止，影响大约8,000万磅铜生产，且不清楚Grasberg铜矿何时将重开。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,120美元，较周二收报7,065美元上升约1%。今年迄今，期铜仍下跌约10%。

亚洲国家出口增长在近月放缓，因美国，欧洲和中国需求减弱，而领先指标也直指未来几个月制造业活动走弱，也令金属价格承压。

成交清淡，因中国市场因假休市，将在周四重开。

其他金属方面，三个月期铝 收报1,864美元，周二买盘最后报1,887美元。三个月期锡 收报每吨20,400美元，上日报20,525美元。三个月期锌 从1,852美元升至1,865美元。

三个月期铅 收报2,118美元，上日报2,117美元。期镍 由14,535美元下跌至14,275美元。(完)

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