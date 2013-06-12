金属期市：铜价因供应紧张上涨，但亚洲经济增长放缓限制涨幅

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
* Freeport宣布Grasberg铜矿遭遇不可抗力
* 供应紧张抵销亚洲经济体经济放缓的影响
路透伦敦6月12日 - 铜价周三从近六周低位反弹，因供应紧张的担忧升温，此前拥有第二大铜矿的Freeport宣布铜出货遭遇不可抗力。
但铜价涨幅受限，因亚洲主要金属消费国的经济增长放缓。
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 宣布印尼Grasberg铜矿精炼铜出货遭遇不可抗力，该铜矿在5月发生导致28人死亡的意外后，已停止运营。
Freeport称，生产停止，影响大约8,000万磅铜生产，且不清楚Grasberg铜矿何时将重开。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,120美元，较周二收报7,065美元上升约1%。今年迄今，期铜仍下跌约10%。
亚洲国家出口增长在近月放缓，因美国，欧洲和中国需求减弱，而领先指标也直指未来几个月制造业活动走弱，也令金属价格承压。
成交清淡，因中国市场因假休市，将在周四重开。
其他金属方面，三个月期铝 收报1,864美元，周二买盘最后报1,887美元。三个月期锡 收报每吨20,400美元，上日报20,525美元。三个月期锌 从1,852美元升至1,865美元。
三个月期铅 收报2,118美元，上日报2,117美元。期镍 由14,535美元下跌至14,275美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。