金属期市：期铜跌至六周低点，因投资人担心央行收紧货币政策

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 力拓推迟蒙古铜矿的首批出口
* 上海铜在节日休市后下挫3%
* LME期镍触及四年最低
路透伦敦6月13日 - 铜价周四跌至六周低点，因投资人担心央行可能较之前预期的更早缩减刺激计划，这盖过了对供应受扰和两大铜矿供应延迟的忧虑。
期镍跌至四年最低，因不锈钢产业需求疲弱以及市场供应过剩。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1%，报7,050美元，昨日0.8%的升幅悉数回吐。
今年大跌11%的期铜在盘后电子交易中进一步跌至5月3日来最低的7,011.25美元。
熟悉情况的消息人士表示，力拓 推迟其在蒙古Oyu Tolgoi铜矿的首批出口，以等待政府最终批准。消息帮助限制了铜价进一步下滑。
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 宣布印尼Grasberg铜矿精炼铜出货遭遇不可抗力，该铜矿在5月发生导致28人死亡的意外后，已停止运营。
周四美国公布的经济数据强劲，可能为有关央行结束刺激措施的争论助燃。
美国公布5月零售销售增幅超过预期，上周初请失业金人数减少，显示经济正勉力走势近期低潮。
在三日假期后，上海期货交易日恢复交易，交投最活跃的10月期铜 大跌3%，报每吨51,350元人民币，之后跌幅缩窄。
尽管下跌主要是在本周稍早伦敦市场下滑后的补跌，但这也显示出交易商没有过分担心供应前景。
LME三个月期镍 跌1.5%，收报14,060美元，为2009年6月来最低，今年迄今跌幅近14%。
其他金属方面，三个月期铅 收低1.5%，报2,086美元，三个月期锌 跌1.2%，报1,842美元。三个月期铝 跌0.38%，收报1,857美元，三个月期锡 小跌0.25%，收报每吨20,350美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。