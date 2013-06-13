金属期市：期铜跌至六周低点，因投资人担心央行收紧货币政策

* 力拓推迟蒙古铜矿的首批出口

* 上海铜在节日休市后下挫3%

* LME期镍触及四年最低

路透伦敦6月13日 - 铜价周四跌至六周低点，因投资人担心央行可能较之前预期的更早缩减刺激计划，这盖过了对供应受扰和两大铜矿供应延迟的忧虑。

期镍跌至四年最低，因不锈钢产业需求疲弱以及市场供应过剩。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1%，报7,050美元，昨日0.8%的升幅悉数回吐。

今年大跌11%的期铜在盘后电子交易中进一步跌至5月3日来最低的7,011.25美元。

熟悉情况的消息人士表示，力拓 推迟其在蒙古Oyu Tolgoi铜矿的首批出口，以等待政府最终批准。消息帮助限制了铜价进一步下滑。

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 宣布印尼Grasberg铜矿精炼铜出货遭遇不可抗力，该铜矿在5月发生导致28人死亡的意外后，已停止运营。

周四美国公布的经济数据强劲，可能为有关央行结束刺激措施的争论助燃。

美国公布5月零售销售增幅超过预期，上周初请失业金人数减少，显示经济正勉力走势近期低潮。

在三日假期后，上海期货交易日恢复交易，交投最活跃的10月期铜 大跌3%，报每吨51,350元人民币，之后跌幅缩窄。

尽管下跌主要是在本周稍早伦敦市场下滑后的补跌，但这也显示出交易商没有过分担心供应前景。

LME三个月期镍 跌1.5%，收报14,060美元，为2009年6月来最低，今年迄今跌幅近14%。

其他金属方面，三个月期铅 收低1.5%，报2,086美元，三个月期锌 跌1.2%，报1,842美元。三个月期铝 跌0.38%，收报1,857美元，三个月期锡 小跌0.25%，收报每吨20,350美元。(完)

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