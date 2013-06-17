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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 10:24 BJT

金属期市：伦敦期铜上涨逾1%，因投资者在美联储会议前空头回补

美国6月消费者信心指数自六年高点滑落，而上月制造业产出在连续两个月下滑后小幅回升，暗示经济仍处于温和成长。

全球发达国家的领袖在八国集团(G8)会议上很可能将表示，他们并不满足于金融危机后迄今的经济修正进展。

消息人士对路透称，印度最大铜冶炼厂被迫停工逾两个月之后在周日重启。

6月11日止当周，对冲基金和基金经理人普遍对铜市看法更趋负面，四周来首次增持期铜及期权的净空头仓位，且增幅为六个多月来最大。(完)

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(编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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