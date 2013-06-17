金属期市：期铜因美元上涨及库存增加而下滑，期铝触及一个月低点

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* LME铝库存触及528万吨的纪录新高
* 铜库存增加1.14万吨
* 印度最大铜冶炼厂在关闭两个月后复工
路透伦敦6月17日 - 期铜周一小跌，因美元上涨和库存增加，但投资人在本周稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布货币政策决定前保持谨慎，投资人希望美联储届时能澄清刺激计划的前景。
铝价也走软，触及一个月低点，此前市场供应严重过剩，将伦敦金属交易所(LME)铝库存推升至纪录新高。
在周三美联储结束货币政策会议前，金属市场交易呈现区间波动。市场预计美联储主席贝南克将表示经济仍疲弱，还没到放缓购债的时候。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,082美元，上周五收报7,805美元。
盘中稍早，期铜一度大涨超过1%，因一些投资人回补空头，但在LME公布，铜库存增加1.14万吨，提醒投资人今年预计供应过剩后，升势消退。
印度最大铜冶炼厂周日复工，之前因局面投诉而被迫停工两个月，消息也扶助铜价。
LME铝库存增加5.96万吨，总库存达到创纪录的528万吨。
三个月期铝 一度跌1%，至每吨1,832.50美元，为5月15日来最低水准，收盘报1,844.50美元，上周五收报1,851美元。
其他金属中，期锌 跌2美元，收报每吨1,858美元。期铅 微升0.50美元，报2,108.50美元。期锡 升5美元，报20,400美元，三个月期镍 由14,325美元跌至14,290美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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