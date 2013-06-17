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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 00:45 BJT

金属期市：期铜因美元上涨及库存增加而下滑，期铝触及一个月低点

* LME铝库存触及528万吨的纪录新高

* 铜库存增加1.14万吨

* 印度最大铜冶炼厂在关闭两个月后复工

路透伦敦6月17日 - 期铜周一小跌，因美元上涨和库存增加，但投资人在本周稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布货币政策决定前保持谨慎，投资人希望美联储届时能澄清刺激计划的前景。

铝价也走软，触及一个月低点，此前市场供应严重过剩，将伦敦金属交易所(LME)铝库存推升至纪录新高。

在周三美联储结束货币政策会议前，金属市场交易呈现区间波动。市场预计美联储主席贝南克将表示经济仍疲弱，还没到放缓购债的时候。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,082美元，上周五收报7,805美元。

盘中稍早，期铜一度大涨超过1%，因一些投资人回补空头，但在LME公布，铜库存增加1.14万吨，提醒投资人今年预计供应过剩后，升势消退。

印度最大铜冶炼厂周日复工，之前因局面投诉而被迫停工两个月，消息也扶助铜价。

LME铝库存增加5.96万吨，总库存达到创纪录的528万吨。

三个月期铝 一度跌1%，至每吨1,832.50美元，为5月15日来最低水准，收盘报1,844.50美元，上周五收报1,851美元。

其他金属中，期锌 跌2美元，收报每吨1,858美元。期铅 微升0.50美元，报2,108.50美元。期锡 升5美元，报20,400美元，三个月期镍 由14,325美元跌至14,290美元。(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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