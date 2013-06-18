金属期市：期铜跌至一个半月低点，市场静待美联储货币政策会议结果

* 投资人臆测美联储可能暗示将撤走刺激措施

* LME铝库存连续第二日创新高

路透伦敦6月18日 - 期铜周二跌至一个半月低点，因投资人翘首企盼美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克在周三结束两日货币政策会议后阐明美联储货币刺激计划的前景。

中国公布5月房价环比增幅连续第二个月略有放缓，显示中国稳定地产市场的努力初见成效，这也打压期铜价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,005美元，周一收报7,082美元，今日盘中跌至5月初来最低的6,965美元。

美联储的购债计划全面支撑全球市场，但近期贝南克表示如果美国经济继续改善，可能放缓每月850亿美元购债计划后，投资人感到不安。

“对美联储可能讨论提前缩减量化宽松政策的预期对价格构成下压，但基本面而言，市场没有方向，需求没有强劲增长，供应却在增加。”花旗分析师David Wilson表示。

另外，有关印尼政府可能本周决定是否允许Freeport McMoRan Copper and Gold Inc 恢复全球第二大铜矿Grasberg运作的消息也拖累铜价。

LME铜库存数据显示铜市供应充裕，库存增加2,675吨，报632,150吨，为10年最高。

三个月期铝 收报1,841美元，周一收报1,844.50美元，今日盘中触及5月中来最低水准1,832美元。

LME铝库存增加68,725吨，总库存达到创纪录的534.8万吨。

其他金属中，期锌 持稳，报每吨1,858美元。期锡 跌325美元，报20,075美元，期铅 最后买盘报2,090美元，周一收报2,108.50美元。三个月期镍 由14,290美元跌至14,150美元。(完)

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