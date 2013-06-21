金属期市：期铜上扬但仍接近20个月低位，受累于中国成长忧虑

* 期铜触及2011年10月以来最低

* 对中国出现银行流动性紧缩的忧虑缓解

* LME和上海铜库存增加

路透伦敦6月21日 - 期铜周五从20个月低位反弹，但仍可能录得连续第三周下跌，主要因市场担忧中国经济成长放缓。

LME三个月期铜 收盘上扬0.71%，报每吨6,818美元，脱离盘中触及的2011年10月以来最低6,692美元，本周下跌近4%。

法国巴黎银行的分析师Stephen Briggs称有两个因素支撑铜价，“一是看似中国央行进行干预，稳定了流动性紧缩的局面。二是过去几日的跌幅过大，市场多少会有所反弹。”

对中国银行业即将出现流动性紧缩局面的担忧周五缓解，因市场传言中国央行要求最大型的国有银行向规模较小的银行提供更多短期资金。但中国的短期拆借利率仍然高企。

数据显示，上海期交所铜库存自上周五以来增加了3.2%，而LME铜库存增加21,725吨，至10年来最高664,850吨，反应需求疲弱。

周四公布的数据显示，中国6月制造业活动降至九个月低位，凸显第二季成长更大幅放缓的风险，拖累铜价在今日早盘跌至20个月低位。

中国海关数据显示，5月精炼铜进口从4月的183,023吨增至232,155吨，为铜价提供一定的支撑。不过，年内迄今中国精炼铜进口较上年同期下降23.15%。

三个月期铝 收跌0.22%，报每吨1,793美元，稍早触及逾三年最低1,784.75吨。