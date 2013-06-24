金属期市：伦铜在六个交易日中第五次下跌，受美元走强打压

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
上周数据显示中国6月制造业活动触及九个月低点，加重了对中国经济成长放缓的忧虑。中国央行上周允许短期利率升至超常水位，拒绝向货币市场注入资金，引发银行业资金紧张的恐惧。
力拓 上周五表示，从蒙古奥尤陶勒盖铜金矿开始出口铜的计划应蒙古政府要求而延期，这加剧了投资者对蒙古矿业的忧虑。(完)
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(编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。