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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 10:06 BJT

金属期市：伦铜在六个交易日中第五次下跌，受美元走强打压

上周数据显示中国6月制造业活动触及九个月低点，加重了对中国经济成长放缓的忧虑。中国央行上周允许短期利率升至超常水位，拒绝向货币市场注入资金，引发银行业资金紧张的恐惧。

力拓 上周五表示，从蒙古奥尤陶勒盖铜金矿开始出口铜的计划应蒙古政府要求而延期，这加剧了投资者对蒙古矿业的忧虑。(完)

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(编译 石冠兰 审校 王兴亚)

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