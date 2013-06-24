金属期市：期铜触及三年低位，因美元走强和中国出现信贷紧缩迹象

* 期铜触及2010年7月以来最低

* 中国出现信贷紧缩且成长放缓可能损及需求

* 全球第二大铜矿商恢复部分生产

路透伦敦6月24日 - 期铜周一骤降至近三年来最低水平，受累于美元走强，以及市场担忧可能出现的信贷紧缩将损及全球最大金属消费国中国的经济及其对金属的需求。

上周美联储为逐步撤走刺激计划设定的时间框架也重创期铜价格。

LME三个月期铜 触及日低6,613美元，为2010年7月以来最低。收盘下跌逾2%，报每吨6,670美元。上周五收报6,818美元。上周累计下跌近4%，为4月中以来最大单周跌幅。

对中国的新忧虑是可能出现短期流动性紧缺。中国央行周一表示，金融系统的总体流动性在合理的水平。上周短期资金利率攀升至异常高的水平，因大型商业银行减少在银行间市场的借贷。

中国银行间市场隔夜再回购利率 上周四攀升至近12%的峰值。

美元走强也拖累期铜以及黄金、原油等其他以美元计价商品的表现，增加持有其他货币的投资人购买这些商品的成本。

全球第二大铜矿商Freeport McMoRan Copper and Gold Inc 开始恢复其位于印尼的Grasberg铜矿的部分生产，结束了因矿井隧道塌方导致的停产。

三个月期锌 收报每吨1,825美元，上周五收报1,844美元。三个月期锡 收报每吨19,575美元，上周五收报20,000美元。三个月期镍 从14,075美元回落至每吨13,630美元。三个月期铅 收报每吨1,995美元，上周五报2,020美元。