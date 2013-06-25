金属期市：伦铜在近三年低位附近徘徊，关注中国市场流动性情况

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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针对6月以来逐渐升级的流动性困局， 中国央行强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。分析人士认为，央行对银行间市场出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期至少本周资金情况不会有实质改善。
距离美国联邦储备理事会(美联储)引发全球金融市场连串抛售还不到一周，两位联储高级官员在周一表态淡化货币刺激政策行将结束的观点，称市场反应尚未导致担忧。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下印尼铜矿扩大生产，此前六周发生隧道坍塌事故，造成人员死亡，生产一度中止。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 于春红)
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