金属期市：期铜上涨，此前中国央行寻求安抚信贷紧缩的忧虑

* 中国央行称将适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动

* 铜价可能在三个月内大跌－技术分析师

* 美国新屋销售增至近五年最高

路透伦敦6月25日 - 期铜周二从三年低点反弹，此前中国央行终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

全球精炼铜需求中约四成靠中国。

美国公布数据显示，5月新屋销售增至近五年最高，也扶助提振期铜。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,805美元，盘中跌至6,602美元的2010年7月来最低。周一收报6,670美元。

法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示，“从六个月到12个月的前景来看，期铜预计将下滑。铜市从多年的供应短缺转变为长期的供应过剩，即便是目前的价格水准，铜价较生产成本的溢价要比其他基本金属来的高。”

多家银行周二下调铜价今年预估，瑞信将铜价均值由7,482美元下调至7,240美元，德意志银行的预估值下调4%至7,547美元，高盛将预估由7,600美元下调至7,216美元。

全球第二大铜矿Freeport McMoRan Copper and Gold 旗下的印尼铜矿已恢复约六成产能，消息也拖累铜价。

三个月期镍 从每吨13,630美元跌至13,930美元，稍早触及2009年5月来最低的13,525美元。