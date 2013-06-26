金属期市：期铜下滑，因对中国需求前景的不确定性

* 中国央行的安抚行动未能平息不安情绪

* LME铝库存再创新高

* 价格下滑刺激买家的对冲活动

路透伦敦6月26日 - 期铜周三下滑，因投资人担心中国需求前景，中国央行缓和信贷紧张忧虑的行动未能完全令投资人放心。

对美国经济持续改善可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激措施的预期升温，也打压市场人气。

美国联邦储备理事会(美联储)计划放慢资产购买步伐的消息让市场过早作出激烈反应，周二全球一些主要央行首脑设法安抚市场。英国央行总裁金恩表示，市场过度解读了贝南克的讲话。欧洲央行总裁德拉吉表示，“就货币政策而言，物价稳定还是令人放心的，整体经济前景仍然需要采取宽松的货币政策立场，收回这些政策还是很遥远的事。” 上述言论仅缓和了部分市场忧虑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,735美元，较周二收盘价6,805美元跌1%。

上周铜价大跌约4%，为4月中来最大周度跌幅，本周迄今回升超过1%。

“美联储可能缩减刺激措施以及中国令人焦虑的迹象拖累金属价格全面下滑。”Capital Economics分析师Ross Strachan表示。

“从基本面来看，铜价还将进一步走软。我们预计明年铜价将跌穿6,000美元，因供应增加且需求疲弱。”

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、SLO及SLF等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

其他基本金属中，三个月期铝 由每吨1,784美元跌至1,771美元，LME铝库存创下544.8万吨的新高。