金属期市：期铜小升，但录得约两年内最大季度跌幅

* 忧虑美国和中国流动性，削弱市场人气

* LME和上海铜库存减少

路透伦敦6月28日 - 期铜周五小升，受需求增长的暂时迹象带动，对中国流动性的忧虑正减退，但期铜本季录得约两年来最大季度跌幅。

铜价下跌可能引发中国买家在第三季趁低买入，Natixis商品研究部主管Nic Brown说。他指出，实货溢价攀升及亚洲仓库取消仓单在高水平等为正面信号。

“迹象显示情况不是那么坏，实际看到一些增长。我完全相信中国买家将在价格下跌时收货。这是他们典型的行为模式，他们是价格走低时的积极买家。”

中国内地股市周五创两个多月以来最大单日涨幅，并连带提振香港股市，随着中国流动性紧张的担忧有所缓解，金融及地产股强劲反弹领军上攻。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.15%，报每吨6,750美元，此前触及6,660.50美元低位，接近6月25日触及的三年低位6,602美元。

期铜第二季下跌略超过10%，为2011年第三季来表现最差的一季。

周五库存数据显示铜库存减少，支撑了可能需求增长的观点。

LME铜库存在过去一周减少12,450吨，在上海仓库，铜库存同期下降6,716吨或3.5%。

不是所有分析师都认为中国铜需求第三季将增长，因工业需求进入周期性淡静，且全球市场仍然对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松政策感到不安。

路透调查显示，中国6月制造业业增长可能停滞且外需走弱，预示下半年广泛经济前景不佳。

中国官方采购经理人指数(PMI)将在7月1日公布。

美国数据显示6月消费者信心升至84.1，初值为82.7。该数据优于分析师预期，但未能缓和对美联储可能很快缩减货币刺计划的忧虑。

三个月期镍 仍然表现落后，下跌0.79%，报每吨13,745美元。