金属期市：期铜小升，但录得约两年内最大季度跌幅

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
* 忧虑美国和中国流动性，削弱市场人气
* LME和上海铜库存减少
路透伦敦6月28日 - 期铜周五小升，受需求增长的暂时迹象带动，对中国流动性的忧虑正减退，但期铜本季录得约两年来最大季度跌幅。
铜价下跌可能引发中国买家在第三季趁低买入，Natixis商品研究部主管Nic Brown说。他指出，实货溢价攀升及亚洲仓库取消仓单在高水平等为正面信号。
“迹象显示情况不是那么坏，实际看到一些增长。我完全相信中国买家将在价格下跌时收货。这是他们典型的行为模式，他们是价格走低时的积极买家。”
中国内地股市周五创两个多月以来最大单日涨幅，并连带提振香港股市，随着中国流动性紧张的担忧有所缓解，金融及地产股强劲反弹领军上攻。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.15%，报每吨6,750美元，此前触及6,660.50美元低位，接近6月25日触及的三年低位6,602美元。
期铜第二季下跌略超过10%，为2011年第三季来表现最差的一季。
周五库存数据显示铜库存减少，支撑了可能需求增长的观点。
LME铜库存在过去一周减少12,450吨，在上海仓库，铜库存同期下降6,716吨或3.5%。
不是所有分析师都认为中国铜需求第三季将增长，因工业需求进入周期性淡静，且全球市场仍然对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松政策感到不安。
路透调查显示，中国6月制造业业增长可能停滞且外需走弱，预示下半年广泛经济前景不佳。
中国官方采购经理人指数(PMI)将在7月1日公布。
美国数据显示6月消费者信心升至84.1，初值为82.7。该数据优于分析师预期，但未能缓和对美联储可能很快缩减货币刺计划的忧虑。
三个月期镍 仍然表现落后，下跌0.79%，报每吨13,745美元。
三个月期铝 收升0.45%，报每吨1,772.50美元，稍早触及1,764.75美元，接近四年低位。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。