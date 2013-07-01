金属期市：期铜大涨，但需求忧虑限制升幅

* 中国6月官方PMI降至50.1

* 美国6月制造业PMI反弹

* 截至6月25日该周投机商增加期铜空头

路透伦敦7月1日 - 期铜周一上涨，从上周低点反弹，受助于美元下滑，但在数据显示中国制造业成长放缓后，对需求前景仍有担忧。

美元兑欧元下滑，此前数据显示欧元区制造业活动趋稳。但因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缩减货币刺激计划的前景，市场预计美元很快会反弹。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高3.39%，报每吨6,979美元，为6月19日来最高水准。

6月期铜大跌7.6%，为2012年5月来最大月度跌幅，因市场担心中国经济成长前景以及预期美联储将缩减购债。上周，期铜触及近三年低点6,602美元。

T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi表示，“市场接近出现空头回补升势。期铜有可能升至7,200美元，甚至是7,400美元。”

美国公布6月制造业从之前一个月的萎缩中反弹，而5月建筑支出触及近四年最高，这巩固了对美国将缩减货币刺激措施的担忧。

经历了上月的走势背离后，中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的6月官方制造业PMI 自上月的50.8回落至50.1，与今年2月一致，接近路透调查预估中值50；汇丰(HSBC)/Markit则在稍后公布，中国6月制造业PMI终值降至48.2，创九个月最低位，初值为48.3，上月终值为49.2。

商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示，对冲基金和基金经理人增加在纽约商品期货交易所(COMEX)期铜的空头仓位3,581口，至32,599口，为4月初来最多。

以下为1413 GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今