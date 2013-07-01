金属期市：期铜大涨，但需求忧虑限制升幅

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
* 中国6月官方PMI降至50.1
* 美国6月制造业PMI反弹
* 截至6月25日该周投机商增加期铜空头
路透伦敦7月1日 - 期铜周一上涨，从上周低点反弹，受助于美元下滑，但在数据显示中国制造业成长放缓后，对需求前景仍有担忧。
美元兑欧元下滑，此前数据显示欧元区制造业活动趋稳。但因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缩减货币刺激计划的前景，市场预计美元很快会反弹。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高3.39%，报每吨6,979美元，为6月19日来最高水准。
6月期铜大跌7.6%，为2012年5月来最大月度跌幅，因市场担心中国经济成长前景以及预期美联储将缩减购债。上周，期铜触及近三年低点6,602美元。
T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi表示，“市场接近出现空头回补升势。期铜有可能升至7,200美元，甚至是7,400美元。”
美国公布6月制造业从之前一个月的萎缩中反弹，而5月建筑支出触及近四年最高，这巩固了对美国将缩减货币刺激措施的担忧。
经历了上月的走势背离后，中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的6月官方制造业PMI 自上月的50.8回落至50.1，与今年2月一致，接近路透调查预估中值50；汇丰(HSBC)/Markit则在稍后公布，中国6月制造业PMI终值降至48.2，创九个月最低位，初值为48.3，上月终值为49.2。
商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示，对冲基金和基金经理人增加在纽约商品期货交易所(COMEX)期铜的空头仓位3,581口，至32,599口，为4月初来最多。
以下为1413 GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- LME期铝 1822.00 57.50 +3.26 2073.00 -12.11 LME期铜 6960.25 210.25 +3.11 7931.00 -12.24 LME期铅 2088.25 38.25 +1.87 2330.00 -10.38 LME期镍 13952.00 207.00 +1.51 17060.00 -18.22 LME期锡 19812.00 212.00 +1.08 23400.00 -15.33 LME期锌 1883.50 30.50 +1.65 2080.00 -9.45 上海期铝 14310.00 70.00 +0.49 15435.00 -7.29 上海期铜 49710.00 1040.00 +2.14 57690.00 -13.83 上海期锌 14510.00 125.00 +0.87 15625.00 -7.14 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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