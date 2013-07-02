金属期市：期铜从近两周高位回落，受累于中国需求忧虑

* 美元兑一篮子货币走强令期铜承压

* 上海保税区铜溢价飙升至200美元

路透伦敦7月2日 - 期铜周二从前一日触及的近两周高位回落，因美元走强重压铜价，以及投资者仍担忧最大铜消费国中国的经济前景。

美元兑日圆触及四周高位，兑一篮子货币上扬，因市场预期美国本周稍后公布的就业数据可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激计划规模。

美元走强使非美国投资者购买以美元计价的金属成本攀升。

LME三个月期铜 收报每吨6,915美元，周一收报6,979美元。

周一公布的美国、英国、日本和欧洲的制造业数据均较乐观，但中国最新出炉的数据显示，制造业活动放缓至数月低位，因国内外客户的需求枯竭。中国是全球最大金属消费国，占全球铜总需求的40%。

“对中国的忧虑，尤其是对流动性的担忧，令人不安，与此同时，供应方面情况正在改善。这就是说，金属市场已消化了多数负面消息，因此，我们预计短期可能出现一定程度的空头回补反弹，”瑞士信贷分析师Karim Cherif表示。

市场静待周五将公布的美国6月非农就业报告，从中寻找反应美国经济体质的蛛丝马迹，以及美联储将从何时开始缩减购债规模的暗示。

利多因素方面，现货铜较三个月期铜的溢价CMCU0-3攀升至18美元，为2012年7月中以来最高，这暗示短期供应紧缺。

另外，中国涌现的一波以融资为目的铜需求支撑沪铜价格。

近期，部分贸易公司进口铜，然后转售到国内市场，从中获取现金，这推高了保税区的铜溢价，并支撑铜价。

中国保税区仓库较LME的铜溢价从一个月前的140-155美元飙升至190-210美元。

其他金属方面，三个月期铅 收报每吨2,079.50美元，周一收报2,087.50美元。三个月期锌 收报每吨1,892美元，周一报1,890美元。三个月期锡 从周一收盘价每吨19,970美元攀升至20,225美元。