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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 10:04 BJT

金属期市：伦铜从两周高点滑落，市场静候美国非农就业报告

沪铜主力10月合约 涨0.30%至每吨50,390元人民币(8,200美元)。

美国6月民间就业岗位增加，且初请失业金人数连续第二周下降，表明就业市场形势稳步改善。

美国政府非农就业报告将于周五公布。

美国市场周四将因国庆日假期休市。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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