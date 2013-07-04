金属期市：期铜从两周高位回落，因供应紧张的局面缓解

* 德拉吉发表讲话后美元兑欧元走强

* 期铜逆价差从一年高位回落

* 美国市场因独立日假期休市

路透伦敦7月4日 - 期铜周四从前一日触及的两周高位回落，受累于美元走强，以及对供应紧张的担忧缓解。

欧元兑美元跌至五周低位，之前欧洲央行总裁德拉吉警告欧元区成长前景面临下档风险。

美元走强使非美国投资者购买以美元计价金属的成本增加。

LME三个月期铜 收跌0.6%，报每吨6,950美元，回吐部分昨日录得的1.1%的涨幅。

铜价从上周触及的三年低位反弹了约5%，因铜矿矿场关闭以及交易所认证库存交割有限，使短期供应吃紧。

中国买家纷纷买入以确保库存水平，使现货溢价攀升至纪录高位，且引发市场传言中国将增加铜进口。

不过，对供应紧缺的担忧目前有所缓解，且中国公布的一系列疲弱经济数据仍重压市场人气。

周二，现货铜较三个月期铜溢价8美元，为一年最高，周四回落至1.5美元。

Freeport McMoRan Copper and Gold 在印尼的全球第二大铜矿因发生隧道塌方长时间关闭后，现已全面恢复生产。这也扶助缓解供应紧张的局面。