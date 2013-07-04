金属期市：期铜从两周高位回落，因供应紧张的局面缓解

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 德拉吉发表讲话后美元兑欧元走强
* 期铜逆价差从一年高位回落
* 美国市场因独立日假期休市
路透伦敦7月4日 - 期铜周四从前一日触及的两周高位回落，受累于美元走强，以及对供应紧张的担忧缓解。
欧元兑美元跌至五周低位，之前欧洲央行总裁德拉吉警告欧元区成长前景面临下档风险。
美元走强使非美国投资者购买以美元计价金属的成本增加。
LME三个月期铜 收跌0.6%，报每吨6,950美元，回吐部分昨日录得的1.1%的涨幅。
铜价从上周触及的三年低位反弹了约5%，因铜矿矿场关闭以及交易所认证库存交割有限，使短期供应吃紧。
中国买家纷纷买入以确保库存水平，使现货溢价攀升至纪录高位，且引发市场传言中国将增加铜进口。
不过，对供应紧缺的担忧目前有所缓解，且中国公布的一系列疲弱经济数据仍重压市场人气。
周二，现货铜较三个月期铜溢价8美元，为一年最高，周四回落至1.5美元。
Freeport McMoRan Copper and Gold 在印尼的全球第二大铜矿因发生隧道塌方长时间关闭后，现已全面恢复生产。这也扶助缓解供应紧张的局面。
其他金属方面，三个月期锡 收跌0.4%，报每吨20,000美元。三个月期铝 收报每吨1,812美元，周三最后买入价报1,806美元。三个月期锌 从周三收盘价每吨1,865美元回落至1,861美元。三个月期铅 收报每吨2,074美元，周三收报2,078美元。三个月期镍 收报每吨13,825美元，周三收报13,855美元。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。