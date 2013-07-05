金属期市：伦敦期铜下滑，等待美国就业报告

0708GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6857.75 -92.25 -1.33 -13.51

上海期铜 49440 -800 -1.59 -14.29

COMEX期铜 3.11 -0.06 -2.00 -99.15

LME期铝 1806.00 -6.00 -0.33 -12.80

上海期铝 14300 -30 -0.21 -6.81

LME期锌 1857.00 -4.00 -0.21 -10.01

上海期锌 14480 -1065 -6.85 -6.85

LME期镍 13744.00 -81.00 -0.59 -19.88

LME期铅 2057.75 -16.25 -0.78 -12.06

上海期铅 13880.00 -40.00 -0.29 -8.98

LME期锡 19859.00 -141.00 -0.71 -15.13

LME/上海套利价差^ -440

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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