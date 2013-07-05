金属期市：伦敦期铜下滑，等待美国就业报告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0708GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6857.75 -92.25 -1.33 -13.51
上海期铜 49440 -800 -1.59 -14.29
COMEX期铜 3.11 -0.06 -2.00 -99.15
LME期铝 1806.00 -6.00 -0.33 -12.80
上海期铝 14300 -30 -0.21 -6.81
LME期锌 1857.00 -4.00 -0.21 -10.01
上海期锌 14480 -1065 -6.85 -6.85
LME期镍 13744.00 -81.00 -0.59 -19.88
LME期铅 2057.75 -16.25 -0.78 -12.06
上海期铅 13880.00 -40.00 -0.29 -8.98
LME期锡 19859.00 -141.00 -0.71 -15.13
LME/上海套利价差^ -440
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。