金属期市：期铜上涨，因中国数据令人鼓舞

* 美元指数下跌

* 中国数据显示进口强劲，通胀温和

路透伦敦9月9日 - 期铜周一上涨，受中国数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在较长时间保持刺激政策不变的前景提振。中国数据巩固中国金属需求反弹的预期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.50%，报7,196美元，周五收报7,160美元。

期铜自6月触及三年低位后累计上涨逾9%，因中国经济放缓可能触底的凭证不断增加。

中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速；进口同比增长7%，逊于路透中值11.3%；当月贸易顺差为286.1亿美元，预估中值原本为200亿美元。

中国8月CPI同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。

“中国数据意外良好，为基本金属带来指引，”丹麦丹斯克银行分析师Christin Tuxen说。

“我们可能看到基本金属短期反弹，但我们将需要看到中国数据继续改善，以及美联储缩减刺激计划的进程不会过于急进。”

美元兑一篮子货币下跌，因上周令人失望的就业数据令对美联储本月可能缩减刺激计划的预期降温。

数据也显示，中国8月铜进口从上月触及的14个月高位下降至387,564吨。分析师表示，趋势仍显示需求稳健，因数据显示8月付运为今年来第二高，较上年同期增长8.9%。

指标期锡 收报22,925美元，略低于周五收报的22,950美元。

三个月期锌 收报1,887美元，上日报1,894美元。三个月期铅 从2,150美元下跌至2,149美元。