版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 00:49 BJT

金属期市：期铜受供应增长拖累走软，但中国数据限制跌幅

* 中国工业数据优于预期

* 铜市进入供应过剩-分析师

路透伦敦9月10日 - 期铜周二下滑，因投资人担心供应改善以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)合适缩减刺激计划的不确定性，但最大金属消费国-中国经济数据强劲，令市场跌幅受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.36%，报7,170美元，周一收报7,196美元。

LME最新数据显示，铜库存报588,475吨，较8月低点565,500吨增加超过2万吨。库存不断增加的趋势令投资人担心铜市供应过剩的情况正在恶化。

“市场供应过剩的情况愈发严重，但短期而言，中国数据显示第三季需求将较原先预期的略更强劲。”巴克莱分析师Nicholas Snowdon表示。

但他也表示，“预计到第四季，中国的情况会软化。”

投资人对美联储可能很快开始缩减货币刺激措施，以及供应过剩的担忧，盖过了叙利亚政府接受俄罗斯提出的将化武交由国际控制，以避免美国军事打击的消息。

中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速；进口同比增长7%，逊于路透中值11.3%；当月贸易顺差为286.1亿美元，预估中值原本为200亿美元。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。

其他金属中，三个月期铝 收低0.39%，报1,798美元。三个月期锌 收低0.58%，报1,876美元。三个月期铅 下跌0.56%，至2,137美元。期锡 跌0.44%，收报22,825美元。三个月期镍 收跌1.29%，报13,740美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐