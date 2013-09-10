金属期市：期铜受供应增长拖累走软，但中国数据限制跌幅

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
* 中国工业数据优于预期
* 铜市进入供应过剩-分析师
路透伦敦9月10日 - 期铜周二下滑，因投资人担心供应改善以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)合适缩减刺激计划的不确定性，但最大金属消费国-中国经济数据强劲，令市场跌幅受限。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.36%，报7,170美元，周一收报7,196美元。
LME最新数据显示，铜库存报588,475吨，较8月低点565,500吨增加超过2万吨。库存不断增加的趋势令投资人担心铜市供应过剩的情况正在恶化。
“市场供应过剩的情况愈发严重，但短期而言，中国数据显示第三季需求将较原先预期的略更强劲。”巴克莱分析师Nicholas Snowdon表示。
但他也表示，“预计到第四季，中国的情况会软化。”
投资人对美联储可能很快开始缩减货币刺激措施，以及供应过剩的担忧，盖过了叙利亚政府接受俄罗斯提出的将化武交由国际控制，以避免美国军事打击的消息。
中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速；进口同比增长7%，逊于路透中值11.3%；当月贸易顺差为286.1亿美元，预估中值原本为200亿美元。
中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。
其他金属中，三个月期铝 收低0.39%，报1,798美元。三个月期锌 收低0.58%，报1,876美元。三个月期铅 下跌0.56%，至2,137美元。期锡 跌0.44%，收报22,825美元。三个月期镍 收跌1.29%，报13,740美元。(完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会