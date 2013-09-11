金属期市：期铜受中国强劲经济数据支撑持稳，但库存增加令市场承压

* 中国数据强劲激活需求希望

* 俄罗斯解决叙利亚问题的提议令投资人买兴改善

* 铜库存以及对美联储缩减购债的担忧限制涨幅

路透伦敦9月11日 - 期铜周三持稳，中国经济力道改善的前景以及美国对叙利亚动武的风险降低，抵消了对库存不断增加和美国计划缩减货币刺激措施的担忧带来的影响。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周货币政策会议的不确定性令铜市投资人谨慎，尽管上周美国公布的令人失望的就业数据令许多投资人相信撤走刺激措施将可能是逐步的。

中国近期公布的经济数据强劲，使投资人对全球最大商品购买国对工业金属需求的信心增强。

“我们预计需求增加，但如果我们看看所有金属，供应也已增加。”法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar表示，“市场还没有担心供应，所以这可能是会限制市场的一个因素。”

伦敦金属交易所(LME)铜库存约59万吨，较8月的56.55万吨增加超过2万吨。铜库存不断增加的趋势令投资人担心铜市供应过剩的情况在恶化。

LME三个月期铜 收报7,170美元，同周二收盘价持平。

叙利亚接受俄罗斯周二提出的交出化武建议后，市场对铜的买兴略有改善。

中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速；进口同比增长7%，逊于路透中值11.3%；当月贸易顺差为286.1亿美元，预估中值原本为200亿美元。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。