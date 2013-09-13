金属期市：期铜持稳，期铅因库存猛增拖累跌至六周低点

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
* 铅库存在合约到期前跳升30%
* 期铜受压，因投资人担心美联储缩减刺激措施
* LME期铜本周跌1.3%，上海期铜跌1.1%
路透伦敦9月13日 - 期铅周五跌至六周低点，因此前库存猛增近30%，期铜则在近期下滑后持稳，因投资人静待美国缩减货币政策刺激措施的决定。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 收报每吨2,070美元，为8月1日来最低水准，周四收报2,124美元。
在荷兰港口Vlissingen的LME注册仓库铅库存猛增49,475吨，根据LME数据，这是1970年来铅库存的最大单日升幅。
分析师表示，库存猛增可能是因持有大量9月合约空头期货仓位的市场人士引起的，该合约将在下周到期。
空头仓位持有人必须在合约到期时进行交割，或透过反向购买出脱仓位。
铜价表现没有那么活跃，陷于窄幅区间交投，在过去四周内第三周下滑。
在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议，预计将开始缩减每月850亿美元购债措施前，投资人表现谨慎。美联储的刺激措施提振了市场流动性，并帮助支撑了商品价格。
许多分析师和投资人预计美联储将宣布先缩减购债规模每月100-200亿美元。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,041美元，周四收报7,060美元，周四日低为7,025美元，为8月8日来最低水准。本周期铜跌1.4%。
咨询公司AME Group分析师Matt Fusarelli表示，预计第四季铜价在约7,190美元，受全球经济复苏带动。
期铝 跌至1,790美元，周四收报1,812美元，期锌 跌至1,869美元，周四收报1,878美元。三个月期镍 由13,785美元升至13,875美元，期锡 由每吨22,355美元升至22,900美元。(完)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
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