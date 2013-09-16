金属期市：期铜从五周低点反弹，因叙利亚忧虑缓和及美元下滑

* 期铜从上周五触及的8月8日低点反弹

* 俄罗斯和美国就叙利亚问题达成协议，提振风险意愿

* 萨默斯退出美联储主席竞争后美元下滑

路透伦敦9月16日 - 期铜周一从上周五触及的五周低点反弹，因投资人寄望叙利亚危机能够通过外交途径解决，风险意愿改善，且美元下滑。

俄罗斯与美国周六抛开分歧，就叙利亚问题达成协议。根据协议，销毁叙利亚总统阿萨德政府的化学武器，或可避免美国对叙发动军事打击。

美国总统奥巴马前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯，周日决定退出关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席一职的竞争，此前自由派人士所施加的压力让他提名获得确认的可能性大减。 消息发布后，美元指数跌至四周低点。

市场认为萨默斯对通胀的态度强硬，他的退选决定让美联储副主席叶伦在该职位的角逐中领跑。投资人预计若叶伦当选，美联储的货币政策可能将在更长的一段时间内保持更为宽松。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.62%，报每吨7,085美元，上周五触及7,024美元，为8月8日来最低。

自6月底触及三年低点以来，期铜已经反弹约7%，受到全球经济成长信心改善提振。近期的数据也巩固了对中国需求的乐观情绪，全球铜消费约四成靠中国。

但铜价未能在7,420美元之上有进一步斩获，这是8月中触及的近期交投区间的高端。

分析师表示，在周二和周三美联储货币政策会议前，期铜不太可能突破该区间，美联储预计将在会后宣布缩减购债。

美国周一公布的数据有好有坏，令美联储将以相对温和的步幅缩减购债的前景保持不变。

美国8月工业生产增加，因汽车生产反弹，但9月纽约州制造业成长步幅意外放缓。

三个月期铅 收低0.82%，报2,053美元，上周五因库存一日猛增近30%，期铅价格大跌2.3%至六周低点。