金属期市：伦铜小涨，美联储会议结果出炉前投资者交投谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
上海期货交易所主力12月期铜合约 收高0.2%，报每吨51,460元人民币。
虽然8月的就业报告善乏可陈，美联储料通过缩减每月资产购买规模开始收回量化宽松计划。市场预计联储可能将当前每月850亿美元购债缩减100亿美元。
“在美联储会议前，机构和散户投资者都非常谨慎，我认为绝大多数市场人士都预期本次会议上可能有所缩减刺激政策规模，”新加坡辉立期货投资分析师Joyce Liu表示。
“这可能意味着可供融资的货币基础放慢扩张，而金属交易对此非常依赖，近期美国经济增长也可能放缓。”
此外，铜供应增长的预期也打击价格。铜价今年已经下跌近11%。
行业分析师表示，到2016年底秘鲁铜产量可能翻倍，因几个大型铜矿项目开始投产。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。