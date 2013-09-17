金属期市：伦铜小涨，美联储会议结果出炉前投资者交投谨慎

上海期货交易所主力12月期铜合约 收高0.2%，报每吨51,460元人民币。

虽然8月的就业报告善乏可陈，美联储料通过缩减每月资产购买规模开始收回量化宽松计划。市场预计联储可能将当前每月850亿美元购债缩减100亿美元。

“在美联储会议前，机构和散户投资者都非常谨慎，我认为绝大多数市场人士都预期本次会议上可能有所缩减刺激政策规模，”新加坡辉立期货投资分析师Joyce Liu表示。

“这可能意味着可供融资的货币基础放慢扩张，而金属交易对此非常依赖，近期美国经济增长也可能放缓。”

此外，铜供应增长的预期也打击价格。铜价今年已经下跌近11%。

行业分析师表示，到2016年底秘鲁铜产量可能翻倍，因几个大型铜矿项目开始投产。(完)

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