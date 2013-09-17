金属期市：期铜持稳，投资人静待美联储货币政策决定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
* 中国炼铜厂商可能要求2014年度铜精矿长单加工费上调50%
* 期铅触及七周低点，因库存增加
* LME铅库存又增加14,875吨
路透伦敦9月17日 - 期铜周二在五周低点上方持稳，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布货币政策决定前，市场气氛谨慎。市场普遍预计美联储将宣布开始缩减购债。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.1%，报每吨7,075美元，盘中跌至7,024美元，为8月8日来最低。
交投清淡，成交量为11,790口，过去两个月成交均值为18,830口。
投资人静待美联储今日开始的货币政策会议结果，美联储将讨论是否缩减刺激措施。美联储的刺激措施令金属等较高风险资产得益。
市场预计，尽管美国8月就业报告乏善可陈，但美联储仍会缩减每月购债规模约100亿美元，目前为850亿美元。
对铜供应将增加的预期也拖累铜价，今年迄今铜价大跌约11%。
贸易商和炼厂消息人士周二表示，中国炼铜厂商在下月谈判中可能会提出将2014年度铜精矿长单加工费上调50%。
其他金属中，三个月期铅 触及七周低点2,037.75美元，受库存不断增加打压，收盘缩减跌幅，报2,042美元，跌0.5%。
LME铅库存自一周前触及的三年半低点已猛增36%，周二，铅库存又增加了14,875吨，至24.61万吨，为5月初来最高。
三个月期锌 跌0.3%，报1,860.50美元。三个月期铝 跌0.3%，报1,777美元，三个月期镍 跌0.3%，报13,830美元，三个月期锡 逆势上涨0.3%，报22,945美元。(完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。