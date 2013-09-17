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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 00:58 BJT

金属期市：期铜持稳，投资人静待美联储货币政策决定

* 中国炼铜厂商可能要求2014年度铜精矿长单加工费上调50%

* 期铅触及七周低点，因库存增加

* LME铅库存又增加14,875吨

路透伦敦9月17日 - 期铜周二在五周低点上方持稳，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布货币政策决定前，市场气氛谨慎。市场普遍预计美联储将宣布开始缩减购债。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.1%，报每吨7,075美元，盘中跌至7,024美元，为8月8日来最低。

交投清淡，成交量为11,790口，过去两个月成交均值为18,830口。

投资人静待美联储今日开始的货币政策会议结果，美联储将讨论是否缩减刺激措施。美联储的刺激措施令金属等较高风险资产得益。

市场预计，尽管美国8月就业报告乏善可陈，但美联储仍会缩减每月购债规模约100亿美元，目前为850亿美元。

对铜供应将增加的预期也拖累铜价，今年迄今铜价大跌约11%。

贸易商和炼厂消息人士周二表示，中国炼铜厂商在下月谈判中可能会提出将2014年度铜精矿长单加工费上调50%。

其他金属中，三个月期铅 触及七周低点2,037.75美元，受库存不断增加打压，收盘缩减跌幅，报2,042美元，跌0.5%。

LME铅库存自一周前触及的三年半低点已猛增36%，周二，铅库存又增加了14,875吨，至24.61万吨，为5月初来最高。

三个月期锌 跌0.3%，报1,860.50美元。三个月期铝 跌0.3%，报1,777美元，三个月期镍 跌0.3%，报13,830美元，三个月期锡 逆势上涨0.3%，报22,945美元。(完)
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