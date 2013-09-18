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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 16:09 BJT

金属期市：伦铜小涨，美联储稍晚料宣布缩减购债计划

0707GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7118.50 43.50 +0.61 -10.22

上海期铜 51680 510 +1.00 -10.40

COMEX期铜 3.24 0.01 +0.45 -99.11

LME期铝 1787.50 10.50 +0.59 -13.69

上海期铝 14150 35 +0.25 -7.79

LME期锌 1869.00 8.50 +0.46 -9.43

上海期锌 14670 -875 -5.63 -5.63

LME期镍 13873.00 43.00 +0.31 -19.13

LME期铅 2058.25 16.25 +0.80 -12.04

上海期铅 14040.00 65.00 +0.47 -7.93

LME期锡 22920.00 -25.00 -0.11 -2.05

LME/上海套利价差^ -700 注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 石冠兰)

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