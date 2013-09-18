金属期市：期铜受中国逢低承接买盘带动上涨，投资人为联储缩减购债作准备

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 中国逢低承接实货铜
* 美联储主席将在1830GMT举行记者会
路透伦敦9月18日 - 期铜周三上扬，受中国买盘提振，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍后可能宣布缩减购债前，美元略微受压。
交易商预计，美联储将对缩减购债持谨慎态度，还将表明仍需要一段长时间才会真正升息以安抚投资人。美联储将在1800GMT发布货币政策声明。
路透访查的分析师预计，美联储将缩减购债100亿美元，但近期数据令部分市场人士预计缩减购债的规模会更少。不确定性令美元指数跌至近四周低点。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,184美元，周二收报7,060美元，上周五触及一个月低点7,024美元。
期铜自6月底触及三年低点以来已经反弹约7%，受到全球经济成长信心改善提振，特别是占全球铜消费四成的中国。
但铜价在7,420美元上方未能有所斩获，这是8月中触及的近期交投区间高端。
贸易商和炼厂消息人士周二表示，中国炼铜厂商在下月谈判中可能会提出将2014年度铜精矿长单加工费上调50%。
其他金属中，三个月期镍 收报13,930美元，周二收报13,785美元，三个月期铅 报2,071美元，周二收报2,124美元。
三个月期锌 报1,869美元，周二收报1,878美元。三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报22,995美元，周二收报22,355美元。三个月期铝 收盘也没有成交，买盘最后报1,784.50美元，上日报1,812美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数