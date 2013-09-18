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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 01:01 BJT

金属期市：期铜受中国逢低承接买盘带动上涨，投资人为联储缩减购债作准备

* 中国逢低承接实货铜

* 美联储主席将在1830GMT举行记者会

路透伦敦9月18日 - 期铜周三上扬，受中国买盘提振，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍后可能宣布缩减购债前，美元略微受压。

交易商预计，美联储将对缩减购债持谨慎态度，还将表明仍需要一段长时间才会真正升息以安抚投资人。美联储将在1800GMT发布货币政策声明。

路透访查的分析师预计，美联储将缩减购债100亿美元，但近期数据令部分市场人士预计缩减购债的规模会更少。不确定性令美元指数跌至近四周低点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,184美元，周二收报7,060美元，上周五触及一个月低点7,024美元。

期铜自6月底触及三年低点以来已经反弹约7%，受到全球经济成长信心改善提振，特别是占全球铜消费四成的中国。

但铜价在7,420美元上方未能有所斩获，这是8月中触及的近期交投区间高端。

贸易商和炼厂消息人士周二表示，中国炼铜厂商在下月谈判中可能会提出将2014年度铜精矿长单加工费上调50%。

其他金属中，三个月期镍 收报13,930美元，周二收报13,785美元，三个月期铅 报2,071美元，周二收报2,124美元。

三个月期锌 报1,869美元，周二收报1,878美元。三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报22,995美元，周二收报22,355美元。三个月期铝 收盘也没有成交，买盘最后报1,784.50美元，上日报1,812美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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