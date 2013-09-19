金属期市：期铜触及三周高位，因美联储保持刺激计划不变

国际油市：油价触及三周高位，因OPEC减产协议预计可能延长
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。
* 锡价攀升至六个月高位23,350美元
* 上海期交所周四、周五因假休市
路透伦敦9月19日 - 期铜周四攀升至三周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布保持购债规模不变，令投资者倍感意外。美联储购债计划是全球商品市场投资的主要驱动因素。
投资者纷纷买入期铜来回补空头头寸，引发铜市连涨第二日，但部分分析师对此轮涨势能持续多久表示谨慎。
上海期交所周四和周五因假休市。
LME三个月期铜 收报每吨7,335美元，周三收报7,184美元。期铜年内迄今累积回落7.7%，昨日收涨1.5%。
美联储昨日决定保持购债规模不变，与投资者的预期相悖，美联储表示，希望等到更多迹象显示经济强劲成长。美联储的决定引发亚洲股市、汇市和商品市场普涨。
美联储决定周三公布后，美元录得逾两个月来最大单日跌幅，支撑以美元计价的商品价格。
不过，很多分析师预计，供应增加使铜价受压，市场今年将出现供应过剩。
三个月期锡 攀升至六个月最高23,350美元，受助于印尼供应短缺。期锡收报每吨23,290美元，周三最后买入价为22,995美元。
三个月三期铝 收报每吨1,829美元，周三最后买入价报1,784.50美元。三个月期镍 收报每吨14,400美元，周三报13,930美元。三个月期铅 从周三的2,071美元升至每吨2,126美元。三个月期锌 从周三的每吨1,869美元攀升至1,906美元。(完)
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni