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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 00:59 BJT

金属期市：期铜触及三周高位，因美联储保持刺激计划不变

* 锡价攀升至六个月高位23,350美元

* 上海期交所周四、周五因假休市

路透伦敦9月19日 - 期铜周四攀升至三周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布保持购债规模不变，令投资者倍感意外。美联储购债计划是全球商品市场投资的主要驱动因素。

投资者纷纷买入期铜来回补空头头寸，引发铜市连涨第二日，但部分分析师对此轮涨势能持续多久表示谨慎。

上海期交所周四和周五因假休市。

LME三个月期铜 收报每吨7,335美元，周三收报7,184美元。期铜年内迄今累积回落7.7%，昨日收涨1.5%。

美联储昨日决定保持购债规模不变，与投资者的预期相悖，美联储表示，希望等到更多迹象显示经济强劲成长。美联储的决定引发亚洲股市、汇市和商品市场普涨。

美联储决定周三公布后，美元录得逾两个月来最大单日跌幅，支撑以美元计价的商品价格。

不过，很多分析师预计，供应增加使铜价受压，市场今年将出现供应过剩。

三个月期锡 攀升至六个月最高23,350美元，受助于印尼供应短缺。期锡收报每吨23,290美元，周三最后买入价为22,995美元。

三个月三期铝 收报每吨1,829美元，周三最后买入价报1,784.50美元。三个月期镍 收报每吨14,400美元，周三报13,930美元。三个月期铅 从周三的2,071美元升至每吨2,126美元。三个月期锌 从周三的每吨1,869美元攀升至1,906美元。(完)

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