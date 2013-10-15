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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 15:50 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，交易员等待美国债务问题进展

“我们认为，近期铜价可能小幅上扬。。。因为中国政府有可能推出小规模经济刺激政策、以及圣诞节前的季节性需求，”她又称。

0707 GMT，LME三个月期铜 微跌0.1%至每吨7,247.25美元，上日上涨0.8%。

上海期货交易所主力1月期铜合约 上涨0.5%，收报每吨52,150元人民币(8,500美元)，稍早曾触及一周高点每吨52,390元人民币。

巴克莱称，年末前中国的铜需求可能失去部分动能，因电力行业的支出接近枯竭。

“9月电网投资较上年同期萎缩15%，为今年首次同比下降，”巴克莱称。

拓的奥尤陶勒盖铜金矿本应该在7月矿场投产之后即开始对中国出口铜精矿，但库存反而越积越多，因等待中国买家与海关协商进口审批。 (完)

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(编译 李春喜 审校 王洋)

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