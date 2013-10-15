金属期市：伦敦期铜下滑，交易员等待美国债务问题进展

中国债市动态：期货弱势明显现券较抗跌，魏桥债交投活跃收益率回落

路透上海3月30日 - 中国债市周四早盘维持偏弱走势，其中中金所国债期货领跌，10年主力合约跌幅近0.5%；而银行间债市现券表现则相对抗跌，10年利率债收益率小涨1个基点（bp），IRS（利率互换）也仅短端稍有上行，长端则变动不大。