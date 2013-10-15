金属期市：期铜走低，因美国参众两院在债务协议上各执己见

* 美国参议院民主党领袖里德拒绝了众议院的提议

* 德国投资者信心增强，欧元区工厂订单增加

* 力拓上调2013年铜产量预期

路透伦敦10月15日 - 期铜周二走低，因美国国会议员在延长政府借贷上限上存在分歧，使本已因全球供应过剩不断增加而忧心忡忡的投资者进一步承压。

对美国政界将在最后一刻达成协议，上调债务上限使美国避免违约的乐观情绪周二减弱，之前参议院民主党领袖里德称众议院的计划不可能在参议院获得通过。

美国财政部可能在周四触及债务上限，不过市场仍寄望于政界在最后一刻达成协议。

指标LME三个月期铜 回落0.2%，收报每吨7,240美元，前一交易日上扬0.8%。

矿商力拓 上调2013年铜产量预期，因该公司受泥石流影响的Kennecott铜矿恢复生产的情况好于预期，且该公司第三季铁矿石和煤炭产量创纪录。铜价因此受创。

利多消息方面，稍早公布的数据显示，德国10月分析师和投资者信心意外增长，而周一公布的数据显示，欧元区8月工业生产数据超过预期，跳升1.0%。

另外，新华社援引中国总理李克强在越南河内的讲话表示，“相信中国经济实现全年主要目标是完全有基础的，中国经济向好的趋势是会继续的。”

LME的最新日库存数据显示，全球成长加速扶助LME铜库存减少5,150吨，至503,425吨，为3月初以来最低。自9月3日以来，LME总体库存减少了近17%。

三个月期铝 收跌1.1%，报每吨1,849美元。三个月期锌 和三个月期镍 收盘持平在每吨1,929美元和14,000美元。三个月期铅收涨0.6%，报每吨2,143美元。三个月期锡跌1.1%，报每吨23,075美元。(完)

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