金属期市：期铜下滑，因投资人担心美国经济受损及中国需求

* 投资人在被推迟的美国经济数据发布前表现谨慎
* LME铝库存大增，市场供应过剩
路透伦敦10月17日 - 期铜周四从两周高位回落，尽管美国在最后一刻达成协议，避免了可能出现的债务违约。在美国被推迟的经济数据发布前，投资人保持谨慎，担心数据显示政府两周关门可能令经济受损。
指标LME三个月期铜 收低0.41%，报7,230美元，从周三及周四盘初均触及的两周高位7,299.75美元回落。
今年迄今，期铜下挫9%。
“在美国达成上调举债上限协议后，你原本预期会出现释然性升势，但在美国延后的经济数据发布前，投资人看来对重建仓位表现谨慎。”经纪公司Sucden Financial分析师Myrto Sokou表示。
美国政府关门期间，包括就业数据等美国经济数据都未发布。
路透自10月11日至本周三进行的调查显示，分析师稍早将今年美国经济成长预估由2.5%下调至2.3%。但由于美国政府关门持续的时间较预期长，经济成长幅度可能更低。
T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi表示，期铜在未来两周可能下滑，触及7,000美元，甚至6,900美元。
数据显示LME铝库存猛增82,025吨，至540万吨，离纪录新高仅一步之遥，进一步证实市场供应过剩。
三个月期铝 跌0.3%，报1,851美元。今年迄今期铝下挫11%。
三个月期锌 收高0.2%，报1,932美元，三个月期镍 收低0.8%，报14,005美元。
三个月期锡 跌1.1%，报每吨22,745美元。三个月期铅 收涨0.5%，报每吨2,176美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 利棣儿)