金属期市：期铜下滑，因市场担心中国收紧政策

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 部分中国的银行不良贷款减计额增加两倍
* 德国商业银行对镍升势能否持续态度谨慎
路透伦敦10月23日 - 期铜周三下挫逾2%，因投资人担心全球最大金属消费国-中国收紧货币政策，这盖过了对美国疲弱就业数据将令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不会缩减购债的臆测。
根据报导称，中国部分大型银行不良贷款减计额将增加两倍。中国短期货币市场利率 因政策忧虑而猛涨。
全球铜消费近四成靠中国。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报每吨7,171美元，跌2.2%，跌幅远超昨日升幅1.2%。
周二，期铜触及一个月高位，因美国政府部分关门后发布的首份就业报告显示经济已经失去动能，这巩固了美联储将推迟缩减购债的预期。
路透周二访查的15家一级市场交易商中有九家预计美联储将在明年3月才会开始缩减购债。
铜价周二触及9月20日来最高的7,350美元，但仍在8月初以来的7,000-7,420美元的宽幅区间内。
中国政府消息人士表示，中国仍将禁止海外商品交易所在中国设立仓库，这打消了在新成立的上海自由贸易区设立LME仓库的预期。
镍价在周二因担心印尼明年计划实施出口禁令而升至约两个月最高水准后也回落。
德国商业银行表示，投资人过虑了，印尼供应的减少都会由菲律宾等其他生产国以及充足的库存中得以弥补。
LME三个月期镍 收低1.7%，报14,595美元，周二大涨3.4%，并触及14,880美元的高位。
LME三个月期铝 跌1.9%，报每吨1,844美元，三个月期锌 跌1.5%，报每吨1,932美元，三个月期锡 跌1.7%，报每吨22,800美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后报2,172.50美元，跌1.5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。